Сім техногігантів заробляють більше, ніж майже всі країни світу

Існує так звана Magnificent 7 («Чудова сімка») американських технічних гігантів, до якої входять Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla. Їхня обʼєднана ринкова капіталізація робить її другою за величиною фондовою біржею у світі.

Про це йдеться у дослідженні Deutsche Bank, передає CNBC.

«Чудова сімка» наразі має більшу фінансову могутність, ніж майже будь-яка країна світу. Сім компаній випереджають усі компанії, зареєстровані на біржі, майже в кожній країні G20. Виняток — Китай і Японія, які мають більші прибутки, якщо обʼєднати їхні біржові компанії.

Якщо взяти окремо, то лише Microsoft і Apple мають подібну ринкову капіталізацію, як і всі разом зареєстровані компанії у Франції, Саудівській Аравії та Великій Британії.

Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla суттєво заробили на ажіотажі штучного інтелекту та очікуваннях зниження ставок.

«Незважаючи на зростання процентних ставок, продажі та прибутки компаній залишаються стійкими. Це можна пояснити тим, що підприємства більш дисципліновані в управлінні своїми витратами, а американські домогосподарства мають більший рівень заощаджень, накопичених під час пандемії. Крім того, американський ринок праці є здоровим: протягом 2023 року було створено майже три мільйони робочих місць», — пояснив головний інвестиційний стратег Evelyn Partners Даніель Касалі.

Водночас аналітики Deutsche Bank занепокоєні такою концентрацією фондового ринку в США та загалом у світі, тому що це веде до ризиків.