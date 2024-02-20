Учені знайшли «найпрожерливішу» чорну діру

Команда астрономів на чолі з Крістіаном Вулфом з Австралійського національного університету виявила найбільш «голодну» чорну діру в центрі галактики-квазара під назвою J0529-4351.

Про це пише науковий журнал Nature Astronomy.

Ця чорна діра поглинає за день скільки газу та пилу, скільки важить Сонце. Зараз маса чорної діри становить 17 мільярдів Сонць.

Астрономи кажуть, що вона росте настільки швидко, що практично досягає максимальної кількості матеріалу, який може накопичити всередині в себе. Водночас учені не знають достеменно, як такі надмасивні чорні діри утворюються.

Чорна діра перебуває в центрі величезної маси матеріалу, який обертається навколо чорної діри. Інтенсивне тертя та гравітація змушують цей матеріал нагріватися до мільярдів або навіть трильйонів градусів, яскраво спалахуючи в просторі світлом у всьому спектрі. Дослідники можуть вивчати це світло, розбираючи його на частини, щоб визначити властивості чорної діри всередині.

Команда астрономів підрахувала, що чорна діра зростає зі швидкістю близько 370 мас Сонця на рік. Це дуже близько до межі Еддінгтона — максимальна стабільна швидкість, з якою може «харчуватися» чорна діра.