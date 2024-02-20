Генштаб: За добу Сили оборони знищили 1 230 окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони знищили 1 230 російських окупантів, 61 безпілотник, 40 артилерійських систем і 36 бойових броньованих машин.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

На Купʼянському напрямку ворог 4 рази безуспішно наступав у районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти за підтримки авіації 6 разів атакували підрозділи Сил оборони в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку захисники відбили 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області — там відбили 21 атаку окупантів. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ завдали удару по пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.