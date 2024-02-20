Економічною «стабільністю» зараз росія краде в себе шанс на розвиток у майбутньому. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 19 лютого

У росії запевняють, що економіка країни стабільна й навіть демонструє розвиток ― однак насправді це ефект від «самопожирання» економіки через інвестиції у військово-промисловий комплекс, каже в інтервʼю американському Forbes професор Сиракузького університету США й автор книжки «Код путінізму» Браян Тейлор. Так, росіяни досягли зростання економіки на 3% у минулому році, та це відбулося за рахунок активного вливання грошей у військово-промисловий комплекс. Суто формально відремонтований і пофарбований за пристойну зарплатню старий танк є економічною активністю ― але оскільки через кілька місяців його знищать десь в українських полях, не можна сказати, що довгостроково ця економічна активність бодай щось росії принесе. І це «проїдання» бюджетних грошей через виділення 7% на потреби армії ― лише одна з причин імовірного майбутнього колапсу російської економіки, запевняє Тейлор.

Після відмови Європи від російських нафти й газу країна-агресор втратила свого найбільшого за останні 50 років економічного клієнта. Китай та Індія не в змозі компенсувати ці доходи, особливо щодо газу. Європа як споживач навряд чи колись повернеться, адже країни ЄС переходять на зелену енергетику. Враховуючи те, що інвестиції російського уряду в економіку в кращому разі відправляються іржавіти в Україні, ніякого способу компенсувати ці втрати Кремль не готує.

Країну залишили провідні світові бренди ― і з огляду на те, як росія повелася з їхнім майном, по суті забравши його, навряд чи вони в осяжному майбутньому туди повернуться й погодяться інвестувати значні кошти знов, припускає автор. А втрата понад мільйон розумної та перспективної молоді ― це автоматично втрата зростання ВВП зараз і в майбутньому.

Стабільність росії нині забезпечується тим, що її уряд краде в народу перспективи в майбутньому, запевняє Тейлор. І проблема в тому, що після початку економічного падіння сама себе росія не врятує: для цього вона не має ані достатнього доступу до сучасних технологій, ані людей.

Також варті уваги півгодинний документальний фільм Al Jazeera про миколаївську сімʼю, яка від початку повномасштабного вторгнення росії живе в підвалі гаража, і стаття Time про те, як Україна вже потерпає від нестачі артилерійських припасів ― натомість, якщо Київ протримається цей і частину наступного року, то ситуація з доступністю артснарядів почне стрімко змінюватися на нашу користь.

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