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«Барбі», Чонгук і «Анатомія Грей». Хто отримав премію Peopleʼs Choice Awards 2024

Автор:
Олександра Опанасенко
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У Каліфорнії назвали лауреатів премії Peopleʼs Choice Awards 2024 — це популярна американська премія, яка присуджується діячам поп-культури за підсумками глядацького голосування. Цього року нагороди вручали в рекордній кількості номінацій — 45.

Найкращим фільмом року стала «Барбі», а серіалом — «Анатомія Грей». Співаки Тейлор Свіфт і Чонгук стали найкращими виконавцями, а от піснею року стала пісня Vampire співачки Олівії Родріго.

Фільми

  • Фільм року — «Барбі»;
  • Фільм року в жанрі екшн — «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»;
  • Комедія року — «Барбі»;
  • Драма року — «Оппенгеймер»;
  • Кінозірка року серед чоловіків — Раян Гослінг, «Барбі»;
  • Кінозірка року серед жінок — Марго Роббі, «Барбі»;
  • Кінозірка фільму в жанрі екшн — Рейчел Зеглер, «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»;
  • Кінозірка комедії — Дженніфер Лоренс, «Без образ»;
  • Кінозірка драми — Дженна Ортега, «Крик 6»;
  • Кіноперформанс року — Америка Фаррера, «Барбі».

Музика

  • Артист року — Чонгук;
  • Артистка року — Тейлор Свіфт;
  • Новий артист року — Ice Spice;
  • Група або дует року — Stray Kids;
  • Альбом року — Олівія Родріго, Guts;
  • Пісня року — Олівія Родріго, Vampire;
  • Кантрі-артист року — Jelly Roll;
  • Кантрі-артистка року — Лейні Вілсон;
  • Латиноамериканський артист — Bad Bunny;
  • Латиноамериканська артистка — Шакіра;
  • Хіп-хоп-артистка — Нікі Мінаж;
  • R&B-артистка — Бейонсе;
  • Найкраща співпраця року — Нікі Мінаж, Ice Spice та Aqua у пісні Barbie World;
  • Найкращий концертний тур року — The Eras, Тейлор Свіфт.

Телебачення

  • Телесеріал року — «Анатомія Грей»;
  • Комедійний телесеріал року — «Вбивства в одній будівлі»;
  • Драматичний телесеріал року — «Останні з нас»;
  • Науково-фантастичний або фентезі-серіал року — «Локі»;
  • Реаліті-шоу — «Що там у Кардашʼянів?»;
  • Конкурс року — «Голос» (The Voice);
  • Шоу року, що варте уваги — «Літо, коли я погарнішала»;
  • Кінозірка телесеріалу серед чоловіків — Педро Паскаль, «Останні з нас»;
  • Кінозірка телесеріалу серед жінок — Селена Гомес, «Вбивства в одній будівлі».
  • Комедійна кінозірка — Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»;
  • Драматична кінозірка — Дженніфер Еністон, «Ранкове шоу»;
  • Телевізійний перформанс року — Біллі Айліш, Swarm;
  • Зірка реаліті-шоу — Хлої Кардашʼян, «Що там у Кардашʼянів?»;
  • Зірка шоу талантів — Аріана Мадікс, «Танці з зірками»;
  • Денне ток-шоу року — «Шоу Келлі Кларксон»;
  • Нічне ток-шоу року — «Нічне шоу з Джиммі Феллоном»;
  • Ведучий року — Джиммі Феллон.

Попкультура

  • Світська левиця року — Тейлор Свіфт;
  • Комедійний номер року — Кріс Рок, Selective Outrage;
  • Спортсмен року — Тревіс Келсі.

Лауреатів премії обирають за допомогою таємної процедури за участю редакторів Entertainment Weekly, продюсерів шоу та за опитуванням фанатів. Їх відбирають за рейтингом популярності, касовими зборами й обсягом продажів.