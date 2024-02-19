FT: ЄС оштрафує Apple на €500 мільйонів через зловживання монопольним становищем

Брюссель збирається накласти перший в історії штраф на технологічного гіганта Apple за порушення закону ЄС про доступ до своїх сервісів потокової передачі музики, пише Financial Times із посиланням на пʼять джерел.

Це стане завершенням тривалого антимонопольного розслідування Європейської комісії після скарги Spotify. Ідеться про штраф на суму €500 мільйонів.

Apple звинувачують у тому, що компанія перешкоджає стороннім музичним службам на своїх пристроях і надає перевагу власному сервісу Apple Music.

У більшості регіонів правила Apple App Store забороняють таким компаніям, як Spotify виставляти рахунки користувачам за підписки безпосередньо в додатку, змушуючи їх натомість використовувати платіжну службу Apple App Store, яка забирає до 30% від вартості підписки.

Торік Європейська комісія звинуватила Apple у спотворенні конкуренції на ринку потокової музики через правила App Store, які забороняють розробникам інформувати користувачів про інші варіанти покупки.

За результатами розслідування Єврокомісія звинуватить Apple у зловживанні монопольним становищем і заборонить «несправедливі умови торгівлі» щодо політики підписки на музичні сервіси, повідомили джерела FT.

Очікується, що про штраф офіційно оголосять на початку наступного місяця. Він стане одним з найбільш значних фінансових покарань, які ЄС накладав на великі технологічні компанії.