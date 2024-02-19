Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір балотуватися на другий термін головування в Єврокомісії

На зʼїзді партії «Християнсько-демократичний союз» (CDU) у Берліні Урсула фон дер Ляєн оголосила про свої наміри балотуватися на другий термін на посаду президента Європейської комісії.

Про це повідомляє The Guardian.

Протягом останнього року 65-річна очільниця найвпливовішої інституції Брюсселю не коментувала цього питання. Тепер же її заява стала першим кроком у чотиримісячній передвиборчій боротьбі.

Після затвердження її кандидатури партією CDU, вона повинна отримати підтримку двох інших партій Європейської народної партії (ЄНП) та правоцентристського угруповання в Європейському парламенті, до якого також входять керівні партії Греції, Ірландії, Литви та Швеції.

Наступним кроком стане голосування на зʼїзді ЄНП у березні, який відбудеться в Бухаресті.

Згідно з повідомленням, вибір президента Єврокомісії залежатиме від результатів виборів до Європарламенту, запланованих на 6—9 червня.