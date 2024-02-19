Понад 60 людей загинули в стрілянині між племенами в Папуа Новій Гвінеї

Щонайменше 64 людини загинули в міжплемінній стрілянині в Папуа Новій Гвінеї. Конфлікт трапився у віддаленій провінції Енга, пише ВВС.

За даними поліції, одне з племен разом зі своїми союзниками та найманцями йшло напасти на сусіднє племʼя і потрапило в засідку. Кількість жертв ще може зрости — поліція досі шукає тіла й поранених, але цей випадок уже вважають найтрагічнішим за останні роки.

«Це, безумовно, найбільше вбивство, яке я бачив в Енга, можливо в всьому Гайлендсі. Ми всі спустошені, ми всі напружені. Це справді важко зрозуміти», — сказав поліцейський Джордж Какас.

Попередньо відомо, що в сутичці брало участь приблизно 17 племен. Конфлікти часто спалахують через розподіл землі і ресурсів, а ескалації відбуваються все частіше через збільшення кількості нелегальної вогнепальної зброї.

Торік у липні місцева влада запровадила в Енгі тримісячну комендантську годину й обмеження на подорожі, аби контролювати ситуацію в регіоні. Влада просить врегулювати конфлікти лідерів племен і покладається на сили безпеки в регулюванні сутичок.