Українець Бухов став чемпіоном світу з плавання на 50 метрів вільним стилем — вперше в історії України

Український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в катарській Досі. Це перша перемога України на 50 метрах вільним стилем в історії чемпіонатів світу.

Про це пише «Суспільне. Спорт».

Бухов показав час 21,44 секунди і здобув перемогу. Він зумів випередити триразового бронзового призера Олімпійських ігор Камерона Макевоя з Австралії, який відстав на 0,01 секунди. А третє місце з відставанням 0,09 секунди посів британець Бенджамін Прауд.

У кваліфікації Бухов подолав дистанцію за 21,38 секунди, що стало не лише особистим рекордом, а й новим рекордом України в цій дисципліні. Владислав перевершив олімпійський результат Андрія Говорова у 2016 році — 21,46 секунди.