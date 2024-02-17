Японія успішно запустила в космос ракету нового покоління

Японія успішно запустила свою нову флагманську ракету H3. Ще рік тому запуск цієї ракети скасували через несправність, а кілька наступних спроб завершилися невдачами, пише Reuters.

Ракета H3 стартувала о 09:22 за місцевим часом (02:22 за Києвом) й успішно випустила два мікросупутники. Спершу старт планували на 15 лютого, але його відклали через несприятливі погодні умови.

Японське аерокосмічне агентство JAXA й основний підрядник Mitsubishi Heavy Industries розраховують, що ракета-носій H3 замінить ракету H-2A — завдяки значно збільшеній вантажопідйомності вона зможе виводити на орбіту більше вантажів. Уряд Японії планує до 2030 року запустити близько 20 супутників і зондів для внутрішнього використання. Це теж планують здійснити за допомогою ракет H3.

За планом у 2025 році H3 має доставити дослідника Місяця для спільного японсько-індійського проєкту LUPEX, а також вантажний космічний корабель для очолюваної США програми дослідження Місяця Artemis («Артеміда») в майбутньому.