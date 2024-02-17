Якщо ЄС хоче спокійного майбутнього, він має запропонувати Україні сценарій Західної Німеччини. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 лютого

«Для Москви повоєнний статус України в ідеалі мав би нагадувати майбутнє Палестини, яким його бачать ізраїльські ультраправі. У найкращому разі ― як окуповану територію, у гіршому ― демілітаризованою державою з економічною і демографічною кризами. Іншими словами, путін бачить завершення війни як кінець проєвропейської України». Так експерт з міжнародної політики болгарського походження Іван Крастев формулює очікування росії від цієї війни у своїй колонці на Financial Times. При цьому очевидно, що українці опиратимуться до останнього ― навіть якщо не матимуть достатньо західної збройної підтримки, навіть якщо фінансова допомога союзників істотно обмежиться. Кількість тих, хто згоден на мир з росією в обмін на територіальні поступки, в Україні зростає, визнає Крастев. Та це все одно неістотна меншість.

У гіршому разі територія України може перетворитися на пустку, no manʼs land без громадського спокою і адекватного розвитку, пише Крастев. І це те, що аж ніяк не потрібно ЄС, навіть в обмін на завершення війни. Тож у справу має втрутитись якраз ЄС ― і що швидше й активніше, то краще, вважає політолог. У недавньому інтервʼю англомовному пропагандисту Такеру Карлсону путін запевнив, що прагне переговорів зі США щодо завершення війни. І натякнув на те, який сценарій бачить оптимальним: «Якщо ви перестанете постачати зброю, все завершиться за кілька тижнів». Натомість Захід має запропонувати свій сценарій у відповідь, і виглядати він має так: «Якщо росія хоче окупувати якісь українські землі ― має бути готовою, що Україна стане членом НАТО». Тобто зробити так, як сталося з Німеччиною: частина країни була під фактичною окупацією Радянського Союзу, решта ж розвивалася під захистом західних союзників. Такий варіант для України став би найкращою запорукою тривалого миру як у самій Україні, так і в решті Європи, підсумовує Крастев.

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