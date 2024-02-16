Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової техніки. Що в списку

Уряд Німеччини оновив перелік матеріально-технічної військової допомоги Україні, що свідчить про початок передачі цієї техніки. У списку:

18 бронетранспортерів (сумарно передано 66);

3 990 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (сумарно понад 50 000);

3 машини розмінування WISENT 1 на базі танка Leopard 1 (сумарно 22);

11 мінних тралів (сумарно 34);

10 розвідувальних БпЛА Vector із запасними частинами (сумарно 172);

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun (сумарно 155);

11 розвідувальних БпЛА Primoco ONE (сумарно 18);

7 розвідувальних БпЛА Songbird;

4 автомобілі для захисту кордону (сумарно 256).

До передачі готують дві системи зенітні ППО Skynex із боєприпасами (сумарно в України буде три одиниці), ракети до ЗРК IRIS-T SLM/SLS, 18 колісних самохідних артилерійських установок RCH 155 (сумарно 36), 18 гусеничних САУ Panzerhaubitze 2000, понад 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 122-мм (радянський калібр для гармат Д-30), 9 броньованих інженерних машин DACHS та 40 розвідувальних БпЛА Vector.