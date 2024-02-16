NASA запустить нову космічну місію для вивчення джерел ультрафіолетового світла у Всесвіті

Агентство NASA планує запустити новий космічний телескоп під назвою UVEX (UltraViolet EXplorer) у 2030 році як частину місії Astrophysics Medium-Class Explorer.

Про це пише пресслужба.

Новий телескоп зможе швидко вказувати на джерела ультрафіолетового світла у Всесвіті, фіксувати вибухи, які слідують за спалахами гравітаційних хвиль, спричинених злиттям нейтронних зірок. Також телескоп вивчатиме вибухи зірок.

«UVEX NASA допоможе нам краще зрозуміти природу як близьких, так і далеких галактик, а також стежити за динамічними подіями в нашому мінливому Всесвіті», — розповіла заступниця адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA Нікола Фокс.

Ультрафіолетові дослідження телескопа UVEX доповнять дані інших місій, які проводять і продоводитимуть дослідження в цьому десятилітті: місія Euclid під керівництвом ESA (Європейського космічного агентства) та космічного телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope NASA, який запустять до травня 2027 року.