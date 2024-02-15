У Білому домі прокоментували заяву Конгресу про «серйозну загрозу безпеці» США

Загроза безпеці США, про яку раніше заявив Конгрес, стосується зброї проти супутників, яку розробляє росія.

Про це на пресконференції повідомив радник із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі заявив, що не може повністю розкрити природу загрози, але може підтвердити, що вона повʼязана з «протисупутниковими засобами», які розробляє росія. При цьому він уточнив, що йдеться не про вже розгорнуті та діючі засоби і що наразі вони не становлять загрози нічиїй безпеці.

Він також наголосив, що йдеться не про зброю, яку можуть використати проти людей. За його словами, президент Джо Байден вже доручив провести «прямі дипломатичні контакти» з росією та союзниками з цього приводу. Радник підкреслив, що США не мають наміру порушувати міжнародні угоди про заборону на розміщення зброї в космосі.

Що передувало

14 лютого голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер закликав Адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про «серйозну загрозу безпеці США», щоб відкрито обговорити це з союзниками. Водночас він не навів жодних подробиць, чого стосується ця загроза.

Американські медіа з посиланням на джерела писали, що загроза, про яку сказав Тернер, стосується росії і космічної сфери. Офіційно ж у США деталі про загрозу досі не розкривали.