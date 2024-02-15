Іспанія передасть Україні нову партію бронетранспортерів M113

Іспанія готує до передання Україні нову партію військової допомоги. Планують надати, зокрема, бронетранспортери М113.

Про це повідомляє пресслужба іспанського Міністерства оборони.

Кількість бронемашин, які Іспанія хоче передати Україні, не уточнили. Втім зазначили, що дві з них переобладнали в санітарні, а решта використовуватимуться за своїм призначенням.

Крім того, Іспанія планує передати Україні кілька пожежних і снігоочисних машин, два легких судна, електрогенератор і водоочисну установку.

Міністр оборони Маргарита Роблес також повідомила, що до України вже відправили засоби протиповітряної оборони та обладнання для проведення морських операцій.

До того ж, Іспанія оголосила, що братиме участь у шести коаліціях спроможностей. Роблес зазначила, що вони «є ключовими у забезпеченні довгострокової підтримки, а також відіграють важливу роль у сприянні просуванню ЗСУ до повної оперативної сумісності з союзниками і партнерами».

Насамкінець Роблес наголосила, що підготовка українських військових в Іспанії йде гарними темпами. Вона високо оцінила якість тренувань з використанням систем Patriot, NASAMS та Hawk, а також планування та проведення підводного розмінування.