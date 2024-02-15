США ― найбільший бенефіціар своєї ж допомоги Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 лютого

Американські інвестиції у військову допомогу Україні насамперед найбільш вигідні для США, запевняють у статті для Time науковці з Єльського університету Джефрі Зоненфельд та Стівен Тайан. Свою аргументацію вони розділили на кілька складових. По-перше, 90 відсотків грошей, які Конгрес США вже який місяць зволікає виділити на потреби Києва, залишаться у США й підуть на створення додаткових робочих місць. Адже йдеться загалом про зброю, яка виробляється у США: це і Javelin, які виготовляють у штаті Алабама, і ракети для HIMARS, які роблять у Західній Вірджинії, Техасі й Арканзасі, і артилерійські снаряди, і десятки інших видів меншої зброї та засобів захисту для військових. Більше того, від наступних пакетів допомоги Україні ефект може бути більшим, ніж від попередніх, оскільки в тих чимало зброї брали зі складів і економіка ефекту не відчувала.

Другий аргумент ― російсько-українська війна оживила НАТО, і тепер інші країни альянсу збільшують внески в його бюджет, знижуючи фінансове навантаження на США. Риторика Дональда Трампа, що Вашингтон не має сплачувати за безпеку в Європі, з одного боку, сполохала європейські держави і змусила діяти активніше, а з іншого, все менше стосується реальності, пишуть автори.

Третій доказ вигоди для Штатів ― у тому, що російська економічна й військова могутність істотно деградували. Тут Зоненфельд і Тайан зупинились детальніше. По-перше, витрати США на цю війну ― це 5% від оборонного бюджету й 1% загального бюджету. А іншими словами, це стільки ж, скільки США витрачають на програмне забезпечення для державних структур, на допомогу в оренді житла через пандемію коронавірусу чи на заміну дорожніх знаків на американських хайвеях. Натомість росія витрачає на війну 40% свого державного бюджету, а решта її економіки поступово виснажується. При цьому за останні два роки росія втратила половину свого військового потенціалу. Все це нагадує програму Рональда Рейгана Star Wars, яка змусила Радянський Союз наростити витрати на військо настільки, що решта держави перестала ефективно функціонувати.

Російська ж економіка вже подає ознаки руйнації. Деякі її сектори скоротились на 90%, іноземні інвестиції, які раніше становили $100 мільярдів на рік, скоротились до нуля. Дві третини російського експорту ― це газ і нафта, і те, що росіяни зараз можуть продати, вони збувають фактично за ціною собівартості. Переведена на воєнні рейки економіка фактично пожирає себе, і немає ознак, що росіяни зможуть витримати в такому режимі довго без економічних чи політичних потрясінь. Спікер Палати представників Майк Джонсон має «попрощатися зі своїм минулим [трампіста]», підсумовують автори, і зробити безперечно виправданий крок ― підтримати виділення Україні $60 мільярдів допомоги. Дивіденди від цієї інвестиції будуть величезними.

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