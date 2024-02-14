У Японії пекарня і штучний інтелект створили хліб зі смаком кохання

У Японії мережа пекарень Kimuraya обʼєдналася з технологічною компанією NEC, щоб виготовити Ren AI Pan — «романтичний хліб на основі штучного інтелекту».

Про це повідомляє CNN.

NEC і Kimuraya представили пʼять позицій хліба зі смаками почуттів, асоційованих із коханням. Для цього NEC використовувала свою технологію штучного інтелекту, щоб аналізувати розмови з романтичних реаліті-шоу, а також пісні зі згадками фруктів та солодощів.

За допомогою такого аналізу визначили пʼять ключових романтичних почуттів: перше знайомство, перше побачення, ревнощі, розбите серце та взаємне кохання.

Тоді пекарня «застосувала магію» і перетворила ці відчуття на смаки пухкого хліба, приготованого на пару. Такі палянички продаються з 1 лютого в супермаркетах японського району Канто та в інтернет-магазині Kimuraya Bakery.

До створення цього проєкту призвело те, що обидва бренди зіткнулися з однаковою дилемою: як підвищити свою привабливість серед молодих японців.

Досліджуючи ринок, пекарня виявила — все більше молоді стверджують, що вони не зацікавлені в романтичних стосунках. Попри цю тенденцію, молоді люди все ще жадали сходити на побачення, закохатися й порвати з партнером.

Через це Kimuraya і NEC вирішили створити «любовний хлібець на основі штучного інтелекту», який відтворює аромати романтики. Це, на думку компаній, мало б викликати почуття закоханості, коли покупці його їдять, і в результаті — надихнути їх внести деякі з цих почуттів у своє особисте життя.

У NEC кажуть, що для проєкту використовували дві технології штучного інтелекту: NEC Enhanced Speech — щоб перетворювати мовлення на текст і NEC Data Enrichment — щоб генерувати «бали емоцій» з текстових даних. Опираючись на цю інформацію, штучний інтелект відібрав інгредієнти, що відображають емоції, повʼязані з коханням.

Кекс зі смаком «сліз від розбитого серця» з додаванням яблучного сидру та винограду. NEC / CNN

Щоб отримати матеріал для роботи, у NEC провели «аналіз розмов», використавши 15 годин вилучених кадрів з японського реаліті-шоу «Сьогодні я закохався».

Відтак штучний інтелект перетворив розмови на текст і розбив їх на пʼять категорій: доленосна зустріч, побачення, ревнощі, розбите серце або взаємне кохання.

Потім штучний інтелект витягнув із японської бази даних тексти приблизно 35 тисяч пісень, повʼязаних із коханням та їжею. Після цього ШІ оцінював розмови й тексти пісень за шкалою «емоційних балів», щоб створити візуальну мапу, яка повʼязує різні стадії закоханості з певною їжею та смаками.

Кекс «Доленосна зустріч» має смак цукрової вати, яка уособлює солодкі, повітряні емоції перших поривів кохання. У «Ревнощі» додали фіолетовий батат, трюфельну олію та родзинки. «Перше побачення» має цитрусовий смак, його готували з додаванням лайма і апельсинової цедри, а «Взаємне кохання» — це суміш меду, персика і пітахаї.

«Інгредієнти відбирав штучний інтелект, але наша роль полягала в тому, щоб зробити з них хліб. Ми звернули увагу на кольори, які використовують для візуального вираження романтичних емоцій, і прагнули створити яскравий поп-вигляд любовного хліба», — сказав девелопер пекарні Kimuraya Юкі Кітазава.