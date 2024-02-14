Телескоп Hubble показав місце активного зореутворення в сузірʼї Скорпіона

Космічний телескоп Hubble американської агенції NASA показав надзвичайно яскраву й барвисту область активного зореутворення IRAS 16562-3959, що пролягає у межах Чумацького Шляху в сузірʼї Скорпіона, приблизно за 5 900 світлових років від Землі.

Це зображення зробили, використавши спостереження ширококутної камери телескопа Wide Field Camera 3 (WFC 3).

Зображення зореутворення IRAS 16562-3959 у сузірʼї Скорпіона. ESA / NASA

У центрі зображення IRAS 16562-3959 розміщена масивна зірка, маса якої приблизно в 30 разів більша за масу нашого Сонця.

Насиченістю кольорів зображення завдячує чотирьом окремим фільтрам для збору даних. Це тонкі шматочки матеріалу, які пропускають світлові хвилі лише певної довжини. Їх можна розмістити перед чутливою до світла частиною телескопа, і це дозволятиме астрономам контролювати те, якої довжини телескоп збирає хвилі світла під час кожного спостереження.