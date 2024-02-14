У США зафіксували першу смерть від віспи Аляски

У США літній чоловік помер від віспи Аляски — це перший зафіксований випадок смерті від цього вірусу.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоровʼя Аляски, передає The Guardian.

Чоловік жив на віддаленому півострові Кенай. Його госпіталізували у листопаді минулого року, а помер він наприкінці січня.

Літній чоловік лікувався від раку і через це мав пригнічений імунітет, що могло ускладнити перебіг віспи.

Віспа Аляски або вірус AKPV пов’язаний із натуральною віспою, мавпʼячою та коров’ячою віспою. Серед симптомів — висип, збільшення лімфатичних вузлів і біль у суглобах або м’язах.

Віспа Аляски уражує шкіру

Перший випадок захворювання стався у 2015 році. З того часу представники охорони здоров’я Аляски повідомили лише про шість інших випадків зараження вірусом. Усі ті люди проживали в районі міста Фербанкс, що знаходиться за більш ніж 483 кілометри від півострова Кенай. Всі перехворіли легко й дужали без госпіталізації.

Померлий від вірусу літній чоловік проживав один у лісистій місцевості та не повідомляв про останні подорожі чи тісні контакти з тими, хто нещодавно подорожував, хворів чи мав повʼязані ушкодження (наприклад, укуси чи подряпини від тварин).

Незрозуміло, як AKPV передається, але дослідники кажуть, що він може передаватись від тварин. Пізніше вірусологи виявили, що у районі Фербанкса віспою Аляски перехворіло кілька дрібних ссавців, зокрема руді полівки, і принаймні один домашній улюбленець.

Літній чоловік розповідав, що доглядав у себе вдома бездомного кота. Тест не виявив віруса у кота, але він «постійно полював на дрібних ссавців і часто дряпав пацієнта», сказали представники охорони здоровʼя Аляски.

Через це можна припустити, що у кота був вірус на кігтях, коли він дряпав чоловіка. Лікарі зазначали про «помітну» подряпину в районі пахви, де зафіксували перший симптом — почервоніння й висип сильно уразили шкіру.