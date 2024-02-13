Супербоул-2024 став найпопулярнішою телевізійною подією з моменту висадки Ніла Армстронга на Місяць у 1969 році

Цьогорічний Супербоул дивилися в середньому 123,4 мільйона людей у ​​США — це зробило його найпопулярнішою трансляцією з моменту історичної висадки місії «Аполлон-11» на Місяць у 1969 році.

Про це повідомляє BBC.

Супербоул — це фінальна гра сезону у професійному американському футболі. Він зʼявився внаслідок злиття Національної футбольної ліги з конкуруючою Американською футбольною лігою. День Супербоулу де-факто став національним святом у США. Це найпопулярніша телевізійна подія року у Штатах. Компанії витрачають мільйони доларів на рекламу під час матчу, а політики прагнуть у цей час просунути свої кампанії.

Цього разу команда «Канзас-Сіті Чифс» обіграла «Сан-Франциско Фортинайнерс» з рахунком 25:22 у овертаймі.

Перегляди цьогорічної гри, можливо, підняла і американська співачка Тейлор Свіфт, яка прийшла на Супербоул, щоб підтримати свого хлопця Тревіса Келсі — гравця в американський футбол від команди «Канзас-Сіті Чифс». Напередодні події було багато обговорень щодо того, чи повернеться Свіфт з Японії, де вона виступала під час туру.

Дослідницька компанія Numerator провела опитування, яке показало, що 20% глядачів Супербоулу вболівали за «Канзас-Сіті Чифс» саме через стосунки співачки з Келсі.

Тейлор Свіфт і її хлопець Тревіс Келсі святкують перемогу «Канзас-Сіті Чифс».

Зі 123,4 мільйона цьогорічних глядачів 112 мільйонів дивилися гру на телеканалі CBS, решта — на Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports і NFL.

За даними медіа-аналітиків Nielsen, рекордні 202,4 мільйона людей переглянули хоча б частину Супербоулу. Рекордним цифрам, можливо, також сприяв той факт, що компанія Nielsen почала включати до підрахунку людей, які спостерігають за грою поза своїми домівками — наприклад, з друзями, родиною чи в барах.

Минулорічний матч Супербоулу між «Канзас-Сіті Чифс» і «Філадельфія Іглс» подивилися 115,1 мільйона глядачів.

Серед гостей цьогорічного Супербоулу були й такі американські зірки, як співачки Аліша Кіз, H.E.R, Лана Дель Рей, акторка Блейк Лайвлі, співак Will.i.am, репери Ice Spice, Каньє Вест та інші.

У перерві між таймами виступив і співак Ашер.

Одразу після події співак одружився зі своєю дівчиною Дженніфер Гойкочеа.