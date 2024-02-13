Нацполіція ліквідувала залишки криворізького наркокартелю «Двадцятівські» — вилучили понад 230 кг наркотиків

Нацполіція ліквідувала залишки криворізького наркокартелю «Двадцятівські» — слідчі вилучили 230 кг канабісу, 6 кг метамфетаміну, 5 кг псевдо ефедрину, 2 кг ефедрину, 200 г амфетаміну, 150 г мефедрону, 200 г солей А-PVP, 90 г грибів галюциногенних і ще 5,2 кг червоного фосфору. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку — понад 98 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Організація діяла в Кривому Розі під керівництвом 30-річного увʼязненого. За версією слідства, чоловік організував постачання наркотиків з Єгипту в Україну, відновив виробництво метамфетаміну у Кривому Розі, а доходи легалізував через купівлю 44 автомобілів.

Правоохоронці знешкодили три лабораторії. Як стверджує слідство, одна із них дозволяла підозрюваним виготовляти до 30 кг наркотиків щомісяця — дохід становив понад 105 мільйонів гривень. Крім того, вони також займалися вирощуванням і збутом канабісу.

Поліція стверджує, що затримані були ключовими дистрибʼюторами метамфетаміну та канабісу по території України. Взаєморозрахунки за наркотики проводилися виключно криптовалютою. Крім того, правоохоронці вилучили «Криптоферму», лабораторне обладнання, зброю, набої, гранати РГД із запалами, понад 3 мільйони гривень у різній валюті та 65 автомобілів вартістю понад мільйон доларів.

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Також у вересні минулого року поліцейські затримали трьох жінок-членів наркосиндикату на території Польщі. Слідство каже, що вони діяли як наркокурʼєри, перевозячи психотропні пігулки, заховані серед звичайних побутових предметів. Під час затримання вилучили 77 кг подрібнених псевдоефедринових пігулок, призначених для виробництва 30 кг психотропних речовин.

Поліція затримала 12 людей, яких підозрює в участі злочинної організації. 15 людей отримали підозри — їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.