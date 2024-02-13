Єврокомісія пішла на поступки фермерам, що протестують у ЄС

Європейська комісія ухвалила постанову, яка частково звільняє європейських фермерів від правил про залишення земель під паром, проти яких вони протестували.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Замість того, щоб залишати землю під паром або утримувати 4% орних земель незасіяними, європейським фермерам тепер можна використовувати їх для вирощування азотфіксуючих культур, як-от сочевиця чи горох, а також проміжних культур без засобів захисту рослин. При цьому зберігається право на отримання субсидій ЄС.

Нові правила Єврокомісії більш лояльні до фермерів та їхньої діяльності, і водночас захищають біорізноманіття та якість ґрунту.

«Цей захід пропонує фермерам гнучкість, продовжуючи винагороджувати їх за важливу роботу в забезпеченні продовольчої безпеки та стійкості ЄС. Незабаром ми представимо більше пропозицій, щоб допомогти зменшити тиск, з яким стикаються наші фермери», — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Щоб отримувати субсидії, фермери повинні у своїй діяльності дотримуватися девʼяти стандартів захисту навколишнього середовища та клімату.

Цей принцип застосовується до майже 90% сільськогосподарських земель у ЄС. Цей набір основних стандартів називається GAEC, що означає «добрі сільськогосподарські та екологічні умови».

Стандарт GAEC 8 вимагає, серед іншого, залишити мінімальну частку орних земель під паром. Господарства, де орної землі менше десяти гектарів, звільняються від цього обовʼязку.