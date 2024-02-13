Очільник однієї з районних рад отримав підозру за незаконну компенсацію на понад 600 тисяч гривень за оренду житла

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу VIII скликання і водночас голові однієї з районних рад. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Слідчі встановили, що чоловік мав власне житло в центрі Києва, але отримав понад 613 тисяч гривень незаконної компенсації за проживання в готелі «Київ» у період з вересня 2016 року до серпня 2019-го.

Тому слідство вважає, що підозрюваний «завдав тяжких наслідків інтересам» Управління справами апарату Верховної Ради.

Його підозру кваліфікують за ч. 2 ст. 364 ККУ (службове зловживання з тяжкими наслідками). Але її оголосили заочно, оскільки невідомо, де зараз перебуває фігурант.