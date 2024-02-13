У США хочуть продати конфісковану яхту російського олігарха, бо її утримання коштує $7 мільйонів на рік

Уряд США витрачає понад $7 мільйонів на рік на утримання конфіскованої яхти Amadea російського підсанкційного олігарха Сулеймана Керімова. Через це урядовці закликають суд дозволити продати яхту на аукціоні.

Про це передає Reuters.

У травні 2022 року влада Фіджі конфіскувала 106-метрову Amadea вартістю $300 мільйонів, як того вимагав ордер США, тому що Міністерство фінансів США ввело проти Сулеймана Керімова санкції у 2014 та 2018 роках у відповідь на дії росії в Сирії та Україні.

Зусиллям у дозволі на продаж яхти заважає Едуард Худайнатов, який очолював російську державну нафтогазову компанію «Роснефть» з 2010 до 2013 року. Він заявляє про право власності на Amadea — мовляв, яхту не можуть продати, бо він не під санкціями.

У судовому поданні федеральні прокурори Мангеттена повідомили окружному судді США, що середній місячний рахунок за технічне обслуговування Amadea у розмірі $600 тисяч був «надмірним», а тому проведення аукціону виправдане. Водночас вони додали, що переговори про те, щоб Худайнатов заплатив за утримання яхти, зірвалися.

У попередніх судових клопотаннях прокуратура заявила, що Едуард Худайнатов діє як підставний власник Amadea, щоб приховати роль Сулеймана Керімова.