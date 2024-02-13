Україна хоче стати світовою фабрикою новітньої зброї ― і вже працює над цим. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 12 лютого

Al Jazeera опублікувала матеріал про те, як Україна намагається перетворитись на одного з ключових у світі виробників інноваційної зброї. Для цього в країни є все ― і життєво важлива потреба, і значні інтелектуальний потенціал та промислова база, і інтерес інноваторів у військовій сфері з усього світу, і можливість швидко випробувати нові розробки на полі бою.

Найбільш яскраво новий підхід проявився у сфері виробництва повітряних дронів: якщо два роки тому компаній, які цим займались в Україні, було сім, то зараз ― понад двісті. Вони вже виробляють стільки, що на 90% покривають потреби українського фронту, пише видання. У росії розуміють небезпеку для себе нового вектора розвитку України й цьогоріч намагаються бити по обʼєктах військово-промислового комплексу. Один із великих українських виробників дронів, компанія TAF Drones вирішила цю проблему, розпорошивши виробництво по 12 локаціях у шести українських містах, кожні три місяці змінюючи місцезнаходження. А виробник дронів Bayraktar попри небезпеку готовий вкластися в будівництво стаціонарного заводу на українській території.

У підсумку Україна близька до виробництва близько мільйона дронів на рік, із них близько 11 тисяч ― дальністю польоту понад тисячу кілометрів. І це лише повітряні дрони, а надводні безпілотні апарати, які поки що в експериментальному режимі виробляє Україна, вже є найшвидшими в Чорному морі ― і здатні діяти у звʼязці з іншими дронами, пише видання.

«Зараз таланти з усієї української економіки приходять у miltech, ― каже виданню президент Київської школи економіки й колишній міністр економіки Тимофій Милованов, використовуючи скорочення від military technology, «військові технологічні продукти». ― Їх консультують військові, та й самі розробники нерідко тестують свій продукт у фронтових умовах».

Ставка на виробництво високотехнологічної зброї ― один із найбільш певних способів для України перемогти в цій війні, пише Al Jazeera, посилаючись на заяви українських військових та політиків. ЗСУ не можуть витрачати особовий склад так активно й бездумно, як це роблять окупанти ― тоді як путін без особливих політичних проблем мобілізував пів мільйона росіян і може повторити це цьогоріч. Валерій Залужний у статті, опублікованій за кілька днів до свого звільнення, написав, що найлогічніше робити ставку саме на безпілотні системи.

За кілька років, прогнозує Милованов, сучасна війна вестиметься не солдатами в окопах, а групою молодих людей в лабораторії, які розроблятимуть системи дистанційного керування розвинутими безпілотниками з точними системами ураження. «Але це буде згодом, ― спамʼятався він. ― А поки що нам потрібні кулі та снаряди».

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