Американська компанія Joby Aviation запускає сервіс аеротаксі в Дубаї

Американська компанія Joby Aviation уклала угоду з урядом Дубаю про запуск аеротаксі в Еміраті на шість років.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Перший пілотований політ аеротаксі Joby здійснило восени минулого року в Нью-Йорку. Цивільні рейси мають стартувати у 2025 році.

Угода, підписана на Всесвітньому саміті урядів у Дубаї, надає Joby ексклюзивне право керувати аеротаксі в Еміраті протягом шести років і «представить Дубай як світового лідера у наданні швидких, чистих і тихих повітряних подорожей».

«Ми з нетерпінням чекаємо, щоб надати мешканцям і гостям Дубаю неймовірні враження вже у 2025 році, і ми раді закласти основу для розширення наших послуг у ОАЕ», — зазначив засновник і генеральний директор компанії Джобен Бевірт.

Joby також підписала угоду з компанією Skyports, яка спроєктує, побудує та експлуатуватиме чотири вертодроми у Дубаї. Joby стверджує, що сервіс авіатаксі почне працювати в Міжнародному аеропорту Дубаю (DXB), на острові Пальма Джумейра, у Дубай-Марина та в центрі міста.

Аеротаксі від Joby може перевозити чотирьох пасажирів і пілота та розвивати швидкість до 322 км/год, скорочуючи маршрути, які займуть 45 хвилин на машині, до десятихвилинної подорожі.