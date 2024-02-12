Динамічну сукню Adobe Primrose вперше представили на модному показі в Нью-Йорку

Першу в історії електронну сукню Adobe Primrose у колаборації з дизайнером одягу Christian Cowan представили на цьогорічному Нью-Йоркському тижні моди.

Про це повідомляє пресслужба компанії Adobe.

Минулого року американський розробник програмного забезпечення Adobe вперше представив інтерактивну сукню, що змінює колір і візерунок прямо на людині. Динамічну тканину створили завдяки технологіям компанії Primrose Technologies.

Сукня Adobe Primrose на презентації у 2023 році

Сукня складається з гнучких текстильних дисплеїв зі вшитими сенсорними датчиками. Раніше цю технологію використовували лише на невеликих шматках тканини, зокрема вдалося створити інтерактивну сумочку.

Новий варіант сукні має дещо інакший вигляд — цього разу розробники обʼєднали зусилля з дизайнером одягу Christian Cowan і вперше представили високотехнологічне вбрання на модному показі дизайнера.

Для ескізів візерунків сукні й обчислювального відображення позицій пелюсток використали векторний графічний редактор Adobe Illustrator, а Adobe After Effects — для анімованої графіки.