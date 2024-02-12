У Кенії загинув 24-річний світовий рекордсмен-марафонець

Рекордсмен світу з марафону кенієць Келвін Кіптум загинув в автокатастрофі. Він не впорався з керуванням, зʼїхав з дороги та врізався в дерево.

Про це повідомив провідний легкоатлетичний сайт World Athletics.

Машина, за кермом якої був спортсмен, 11 лютого розбилася неподалік від міста Ельдорет у Кенії.

Разом із Кіптумом загинув його тренер Жерве Хакізімана. Ще одна людина, яка була в автомобілі, вижила і госпіталізована з тяжкими травмами.

Кіптум, якому було 24 роки, встиг встановити кілька світових рекордів у марафоні. Кенієць 2023 року виграв два забіги із серії головних марафонів планети — у Лондоні та Чикаго. Загалом у цій серії шість забігів — у Лондоні, Берліні, Токіо, Нью-Йорку, Бостоні та Чикаго. 8 жовтня 2023 року на Чиказькому марафоні він встановив світовий рекорд, подолавши дистанцію 42 км 195 м за 2 години 35 секунд (колишнє досягнення — 2 години, 1 хвилина і 9 секунд — належало його співвітчизнику Еліуду Кіпчозі).

У найближчих планах Кіптума була участь у квітневому марафоні в Роттердамі та влітку в Олімпійських іграх у Парижі. Він мріяв стати першою людиною, яка подолала марафонську дистанцію менш як за дві години.