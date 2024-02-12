Польські фермери почали протест ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували «Шегині»

Польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосін — Устилуг» та «Долгобичув — Угринів» і знову заблокували «Шегині».

Про це повідомляє українська прикордонна служба.

За інформацією польських прикордонників, сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін». Протестувальники хочуть пропускати по три вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформляти у звичайному режимі.

Також, за даними ДПСУ, близько 10:00 майже 150 пікетувальників та 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокування руху біля пункту пропуску «Долгобичув». А рух вантажівок вагою до 7,5 тонни обмежили — пропускатимуть по два вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки.

Польські фермери також поновили блокування руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску «Медика — Шегині». За наявною інформацією, вони пропускатимуть по одній вантажівці на годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту не поширюється.