Сенат США подолав останню процедурну перешкоду на шляху до ухвалення законопроєкту з допомогою Україні

Сенат США 11 лютого наблизився до ухвалення законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму $95,34 мільярда. Відбулося ключове голосування за просування пакета — сенатори підтримали припинення дебатів і внесення поправок в документ. Це уможливлює остаточне ухвалення законопроєкту в Сенаті найближчими днями.

За остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, при необхідних 60, 27 були проти. Під час голосування документ підтримали 18 республіканців.

Процес ухвалення законопроєкту із зовнішньою підтримкою просувається далі за процедурою. Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження зміни тексту (потрібен 51 голос), яке може відбутися не раніше ніж через 30 годин з моменту припинення дебатів.

Після Сенату документ перейде до голосування в Палаті представників, але невідомо, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування та чи взагалі зробить це.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, якого цитує видання The Hill, зауважив, що голосування 11 лютого стало одним з рідкісних випадків голосування в неділю, коли в США відбувається «Супербоул» — фінал кубка з американського футболу.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Наступного дня Верхня палата американського Конгресу ухвалила рішення, яке уможливлює відновлення допомоги Україні — законопроєкт пропонує для країни $60 мільярдів — далі має голосувати Палата представників.