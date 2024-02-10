«Приват24» тимчасово не працюватиме в ніч на 11 лютого

У ніч на 11 лютого, з 01:00 до 05:00, мобільний застосунок і вебверсія «Приват24» будуть тимчасово недоступні.

Про це пише пресслужба банку.

У «Приват24» в цей час проводитимуть регламентні роботи. Тому там закликали клієнтів врахувати нтервал проведення регламентних робіт, якщо вони планують платіжні операції.

Водночас користуватися банкоматами, терміналами самообслуговування і POS-терміналами банку можна буде без обмежень.

Клієнти ПриватБанку в середньому проводять 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день, або мільйон платежів за годину.