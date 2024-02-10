Міноборони дозволило вести електронні журнали замість паперових

Міністерство оборони України внесло зміни до наказу № 440 «Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у ЗСУ».

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі й використовувати для цього програмне забезпечення:

прийняте в експлуатацію Міністерством оборони;

допущене до дослідної експлуатації. У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ).

Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.

Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали й дублювати інформацію в такому разі забороняється.

До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу — до прикладу, Microsoft Office 365. Тоді друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно — достатньо лише періодично підписувати узагальнювальну відомість при звірках.

Якщо є питання щодо наказу чи переходу на електронну форму, треба звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Водночас первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати) поки що залишаються в паперовій формі, адже вони підтверджують здійснення господарських операцій і їх можуть вимагати під час перевірок чи службових розслідувань.