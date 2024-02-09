В Україні створили Промислово-оборонний комітет. Чим він займатиметься

В Україні створили Промислово-оборонний комітет, до якого залучать виробників зброї, незалежних експертів і фахівців. Його завдання — вивести український оборонно-промисловий комплекс на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів і збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Промислово-оборонний комітет очолить премʼєр Шмигаль. Також до його складу ввійдуть міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров, перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки, віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ і голова Служби безпеки України.

Шмигаль зазначив, що уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу. Також уряд запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади.