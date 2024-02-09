На премії «Оскар» вперше за понад 20 років зʼявиться нова номінація

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вперше за понад 20 років запровадила нову категорію на премію «Оскар». З 2026 року статуетку вручатимуть кастинг-директорам за найбільш вдалий підбір акторів.

Про це пише The New York Times.

Режисери кастингу десятиліттями наполягали на запровадженні цієї категорії, кажучи, що їхня робота має вирішальне значення для успіху будь-якого фільму. Досі організатори «Оскару» в цьому відмовляли.

Нову категорію введуть для фільмів, випущених у 2025 році — тобто шанувальники не побачать статуетки за кастинг до 2026 року. Правила відбору кандидатів стануть відомі у квітні 2025 року. Останню категорію ввели в 2001 році — це «Найкращий повнометражний анімаційний фільм», яку тоді отримав мультфільм «Шрек».

Нову категорію довго не хотіли створювати через консервативність організаторів премії і тривалість церемонії: минулого року шоу тривало три з половиною години.