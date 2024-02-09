Наступний крок у війні з росією на морі ― знешкодження її субмарин. Огляд матеріалів іноземних медіа 8 лютого

Про перспективи протистояння України й росії в Чорному морі у Foreign Affairs пише Марк Канчян, полковник Військово-морських сил США у відставці та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Як і чимало інших оглядачів та військових, Канчян відзначає успіхи України в Чорному морі ― коли, майже не маючи власного флоту, ЗСУ змогли істотно зменшити військовий потенціал флоту росіян і змусили їх евакуюватися з донедавна їхньої основної бази в Севастополі. Також важливе фактичне відновлення роботи транспортного коридору в західній частині Чорного моря.

Самими лише морськими операціями війни не виграти, зазначає експерт. Однак завдяки подальшим успіхам у Чорному морі можна вийти на значно вигідніші позиції в майбутніх переговорах із росією, ніж без них. Зараз росіяни можуть щось робити в морі лише двома способами ― мінуючи акваторію та запускаючи підводні снаряди з субмарин. Впоратися з розмінуванням моря Україні можуть допомогти іноземні партнери ― як технічними засобами, так і власними силами. Підводні ж човні росіяни поки що особливо не задіювали ― військових цілей, на які варто було б витрачати їхній ресурс, Україна наразі не має, пише Канчян. Атакувати цивільні кораблі, що перевозять зерно та інші товари, росіяни не наважуються. Коли ж вони з тих чи інших причин вирішать задіяти субмарини, західні партнери мають допомогти Україні розвідданими й технологіями, щоб якнайшвидше їх знешкодити, щойно ті опиняться в зоні досяжності української зброї. Ані грошей, ані часу для побудови складної мережі радарів, літаків і підводних човнів для виявлення та знищення російських субмарин, які наразі є в морі, Україна не має. Та й не варто цього робити, враховуючи, що субмарин доволі небагато ― всього п’ять, а не сотні, які снували Світовим океаном в часи Холодної війни. Києву потрібно лише, щоб росіяни боялися вивести свої підводні човни з баз через реальний ризик їхнього знищення. Цього досягти значно легше.

Наступний крок, який варто зробити Військово-морським силам, ― це створити компактні й швидкі десантні війська. Такі, що зможуть швидко висаджуватись на території, наприклад, Криму, чи взагалі в умовному російському тилу. Катери для них можуть надати союзники ― невеликі й маневрені, які можна привезти в Україну суходолом, не порушуючи конвенцію Монтре, що дозволяє Туреччині перекривати морський шлях до Чорного моря, і не наражаючи човни на ризик бути знищеними росіянами під час перетину моря.

На початку повномасштабного російського вторгнення кораблі окупантів, які скупчились неподалік від Одещини, змусили близько пʼяти тисяч тренованих українських бійців і майже сотню танків залишатись недалеко від моря. Інакше ж вони могли б вирушити на інші ділянки фронту: потреба в додаткових силах у перші дні великої війни була критичною. Так само, постійно турбуючи окупантів у Криму, українці можуть перетягнути частину російських військ туди, що полегшить їм наступ на інших ділянках, пише Канчян.

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