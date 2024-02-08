Британські вчені встановили новий термоядерний рекорд

У Великій Британії вчені продемонстрували можливість надійно генерувати енергію від термоядерного синтезу, встановивши при цьому світовий рекорд у виробництві енергії в такий спосіб.

Про це повідомило Управління атомної енергії Великої Британії.

Одна з найбільших і найпотужніших термоядерних машин у світі — Joint European Torus — виробила 69 мегаджоулів протягом пʼяти секунд, використовуючи 0,2 міліграма палива. Цієї енергії достатньо, щоб забезпечити нею майже 41 тисячу будинків на пʼять секунд.

Усередині Joint European Torus. United Kingdom Atomic Energy Authority / EUROfusion

Ядерний синтез — це той самий процес, який використовує Сонце для генерування тепла. Прихильники такого способу вироблення енергії вважають, що одного дня це може допомогти впоратися зі зміною клімату і відмовитися від невідновлювальних джерел енергії.

Усередині JET по 0,1 міліграма дейтерію і тритію — обох ізотопів водню — нагрівали до температур, у 10 разів вищих, ніж усередині Сонця, щоб створили плазму. Суміш утримувалася на місці за допомогою магнітів, а потім, коли вона оберталася, то вивільняла величезну кількість енергії у вигляді тепла.

Ядерний синтез виділяє майже в чотири мільйони разів більше енергії, ніж спалювання вугілля, нафти або газу, а єдиним відходом в такому процесі є гелій.