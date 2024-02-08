Британські вчені встановили новий термоядерний рекорд

У Великій Британії вчені продемонстрували можливість надійно генерувати енергію від термоядерного синтезу, встановивши при цьому світовий рекорд у виробництві енергії в такий спосіб.
Про це повідомило Управління атомної енергії Великої Британії.
Одна з найбільших і найпотужніших термоядерних машин у світі — Joint European Torus — виробила 69 мегаджоулів протягом пʼяти секунд, використовуючи 0,2 міліграма палива. Цієї енергії достатньо, щоб забезпечити нею майже 41 тисячу будинків на пʼять секунд.
Ядерний синтез — це той самий процес, який використовує Сонце для генерування тепла. Прихильники такого способу вироблення енергії вважають, що одного дня це може допомогти впоратися зі зміною клімату і відмовитися від невідновлювальних джерел енергії.
Усередині JET по 0,1 міліграма дейтерію і тритію — обох ізотопів водню — нагрівали до температур, у 10 разів вищих, ніж усередині Сонця, щоб створили плазму. Суміш утримувалася на місці за допомогою магнітів, а потім, коли вона оберталася, то вивільняла величезну кількість енергії у вигляді тепла.
Ядерний синтез виділяє майже в чотири мільйони разів більше енергії, ніж спалювання вугілля, нафти або газу, а єдиним відходом в такому процесі є гелій.