У Києві перейменували Повітрофлотський проспект

У Києві перейменували ще десять міських обʼєктів, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Зокрема, після тривалих суперечок перейменували Повітрофлотський проспект — тепер він проспект Повітряних сил України.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У Соломʼянському районі перейменували Білгородську вулицю на вулицю Василя Овсієнка. А в Деснянському районі вулиця Миколи Матеюка стала вулицею Василя Іваниса.

У Святошинському районі замість вулиці Булгакова зʼявилась вулиця Вахтанга Кікабідзе, а замість бібліотеки імені О. Блока — бібліотека імені Гната Юри. У Подільському районі зʼявився провулок Компанійський (колишній провулок Яблочкова), а безіменному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21, присвоїли імʼя Ґолди Меїр.

У Дарницькому районі Чернігівську вулицю перейменували на вулицю Братів Чибінєєвих. У Печерському районі замість вулиці Павла Скоропадського зʼявився Бессарабський проїзд. А в Шевченківському районі столиці безіменному скверу на вулиці Жилянській присвоїли імʼя Лідії Гончаренко.

У випадку Повітрофлотського проспекту полеміка точилася довкола назв «проспект Європейського Союзу» і «Повітрянофлотський проспект». Ще восени з проханням перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил звернувся командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він аргументував перейменування «встановленням історичної та соціальної справедливості, відзначенням особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил».

За перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського Союзу в Київраді виступала «Європейська солідарність». Пізніше в ЄС виступили з ідеєю розділити проспект на дві частини та перейменувати одну на проспект Європейського Союзу, а другу — Повітряних сил. У результаті депутати підтримали нову назву проспекту на честь охоронців українського неба. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук подякував за це рішення.