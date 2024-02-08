Україна прагне закріпити безмитну торгівлю в Угоді про асоціацію з ЄС

Україна прагне, щоб режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Про це заявив глава українського уряду Денис Шмигаль на брифінгу з очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

«Ми, безумовно, вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом з Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий економічний безвіз», — сказав Шмигаль.

За його словами, Україна не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи всіма інституціями ЄС, а й вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію.

«Це один з головних напрямів нашої роботи цього року в торговельних відносинах із ЄС. Сподіваюсь, що відповідні переговори можуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації», — сказав він.

Шмигаль зазначив, що Україна має на меті інтегруватися у внутрішній ринок Європейського союзу, але зрозуміло, що надто різкі зміни в торговельних потоках можуть спричинити непорозуміння. «Тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту й безбарʼєрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і в ЄС», — сказав премʼєр.