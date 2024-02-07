Фото зі згорнутим калачиком білим ведмедем стало переможцем Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

Переможцем цьогорічної премії Peopleʼs Choice Award у конкурсі Wildlife Photographer of the Year стало фото білого ведмедя, згорнутого калачиком на невеликому айсбергу.

Про це пише CNN.

Британський фотограф-любитель Німа Саріхані сказав, що для нього честь отримати нагороду за те, що люди вибрали саме його знімок, зроблений біля норвезького архіпелагу Шпіцберген.

Nima Sarikhani / Wildlife Photographer of the Year

«Хоча зміна клімату є найбільшою проблемою, з якою ми стикаємося, я сподіваюся, що ця фотографія також вселяє надію, що ще є час, аби виправити безлад, який ми спричинили», — сказав він.

За словами організаторів, у конкурсі проголосували понад 75 тисяч людей, що стало рекордом. Загалом люди обирали із 25 зображень, а перед цим з приблизно 50 тисяч.

Конкурс проводить Музей природознавства Лондону. Його директор Дуглас Гурр назвав знімок ведмедя «зворушливим».

«Зображення, що спонукає до роздумів, є яскравим нагадуванням про невідʼємний звʼязок між твариною та її середовищем існування і служить візуальним уявленням про згубні наслідки потепління клімату та втрати середовища існування», — додав Гурр.

Окрім переможця, було ще четверо високо оцінених зображень-фіналістів конкурсу.