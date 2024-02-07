У Мін’юсті назвали імена, якими торік найчастіше і найрідше називали дітей

Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше і найрідше називали дітей в Україні у другому півріччі 2023 року.

Найчастіше при державній реєстрації народження дітей називали так:

двчаток — Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;

хлопчиків — Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.

Водночас найрідше називали дітей такими іменами:

дівчаток — Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната;

хлопчиків — Відар, Ілай, Ксавʼєр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Минулого року в Україні народилися понад 180 тисяч дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Найбільший спад народжуваності у 2023 році зафіксували в Києві, якщо не враховувати тимчасово окуповані території та території бойових дій. Однак у столиці все одно народжується найбільше дітей.