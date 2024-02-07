Зеленський підписав закон, який спрощує списання майна в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10039, який спростить списання військового майна.

Відтепер можна списувати закріплене за військовою частиною майно, якщо його вартість не перевищує 1,7 мільйона гривень, за наказом командира. Такий дозвіл діятиме під час воєнного стану і стосується всієї номенклатури військового майна, за винятком зброї.

Також командир військової частини сам вирішуватиме, чи потрібно розслідувати обставини втрати майна, чи ні.

Якщо майно втратили під час бою, його дозволяється списувати єдиним актом з описом події та переліком. Акт повинні підписати принаймні два учасники або свідки події (за наявності) та затвердити командувач відповідного виду Збройних сил.

Після підпису президента Міністерство оборони розробить відповідні підзаконні акти.