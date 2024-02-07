Репродуктивні клітини військових у разі загибелі не утилізовуватимуть. Рада виправила колізію

Рада виправила норму закону щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство та материнство. Це дозволяє зберігати клітини загиблого бійця чи бійчині та використовувати їх для запліднення.

За законопроєкт № 10448 проголосували 264 нардепи.

Які зміни передбачені

Клітини безкоштовно зберігатимуть упродовж трьох років з моменту загибелі людини. Надалі зберігання може покрити приватна особа. Дитина, зачата цими клітинами, вважатиметься сином чи донькою загиблого/-ої.

Людина, яка здає свої клітини, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Також законопроєкт дозволяє визнавати нотаріально посвідчене волевиявлення людини про використання клітин, якщо ці документи були укладені до набуття чинності згаданим законом.