Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері — він був одним із найбагатших в країні

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра 6 лютого загинув а авіакатастрофі — його вертоліт впав на півдні країни, повідомляє Reuters.

Вертоліт, на борту якого перебували 74-річний Піньєра і ще троє людей, упав в озеро неподалік міста Лаго-Ранко.

Троє людей вижили, а колишній президент Чилі загинув. Його тіло дістали з озера. Що стало причиною катастрофи, наразі невідомо.

Два джерела повідомили Reuters, що гелікоптером керував сам Піньєра. Він часто робив це.

Президент Чилі Габріель Борич оголосив триденну національну жалобу.

74-річний Піньєра — бізнесмен й інвестор, який зайнявся політикою у дев’яності роки. Він обирався президентом двічі на чотирирічні терміни, у 2010 і 2018 роках. Forbes оцінює його статки у $2,7 мільярда доларів — він був одним із найбагатших людей у Чилі.

Володимир Зеленський висловив співчуття: « Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу», — написав президент у Х.