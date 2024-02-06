Велика Британія виділяє $125 мільйонів на штучний інтелект

Велика Британія запускає девʼять нових дослідницьких центрів у галузі штучного інтелекту та навчатиме регуляторів нових технологій. Це обійдеться у понад £100 мільйонів ($125 мільйонів).

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у британському уряді, майже £90 мільйонів (приблизно $113 мільйонів) спрямують на центри, зосереджені на використанні штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоровʼя, хімія та математика, а також на розгортання відповідального ШІ у партнерстві зі США.

Ще £10 мільйонів (понад $12 мільйонів) виділяють регуляторним органам на моніторинг і усунення ризиків від штучного інтелекту зокрема у секторах телекомунікацій, охорони здоровʼя, фінансів і освіти.