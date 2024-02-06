У застосунку «Повітряна тривога» зʼявились сповіщення про різні типи загроз

У оновленій версії застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види небезпек, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Нова версія додатку вже доступна для користувачів iOS і Android.
Про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.
Для кожного типу тривоги створили унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій — це допоможе вчасно сповістити населення про критичні ситуації, наприклад, про прорив дамби та необхідність евакуації.
Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у застосунку покращили режим енергозбереження, виправили помилки зі звуками оголошення тривоги та оновленням статусу в закріпленому сповіщенні.
- Застосунок «Повітряна тривога» розробили Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon і за підтримки Мінцифри. Інформацію про небезпеку через застосунок передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.