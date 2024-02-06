Онкологію у короля Чарльза III виявили на ранній стадії

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що онкологічне захворювання у 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували на ранній стадії.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 5 Live.

«Всі наші думки — з ним і його сімʼєю. На щастя, захворювання виявили на ранній стадії», — сказав британський премʼєр.

Він висловив сподівання, що король «отримає необхідне лікування та повністю одужає».

«Це те, на що ми всі сподіваємося і молимось, і я, звичайно, перебуваю в регулярному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі», — додав Сунак.

Очікується, що молодший син Чарльза III принц Гаррі прибуде сьогодні до Великої Британії. Його автомобіль, як повідомляється, помітили в головному аеропорту Лос-Анджелесу. Його дружина Меган залишиться в Каліфорнії з двома дітьми.