Телескоп Hubble показав незвичайну галактику, що не має структури

Космічний телескоп Hubble показав галактику ESO 245-5. Вона є близьким сусідом Чумацького Шляху і розташована за 15 мільйонів світлових років від Землі у сузірʼї Фенікса.

Про це повідомляє ESA.

На зображенні видно щільне поле зірок на тлі пилу, газу та світла від більш віддалених небесних обʼєктів. Зірки на фотографії ледь не усюди, тож навіть складно зрозуміти, що це — галактика.

Ми звикли бачити галактики, що мають структуру та форму, часто спіральну. Втім ESO 245-5 не має структури, через це вона класифікується як галактика типу IB(s)m за системою класифікації галактик Де Вокулера. Позначення IB(s)m означає, що галактика є неправильною (I), має форму смуги (B), злегка спіральну структуру ((s)) і належить до Магелланового типу (m).

Останній термін вказує на подібність ESO 245-5 до Магелланових Хмар, двох карликових галактик, які є близькими сусідами Чумацького Шляху.