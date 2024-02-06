ВАКС відправив директора «Львівського арсеналу» під домашній арешт. Йдеться про невиконаний оборонний контракт

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід директору «Львівського арсеналу» Юрію Збітнєву у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Йому заборонили покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку, необхідно здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Прокурор просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн. Захист просив не призначати запобіжний захід узагалі або призначити домашній арешт на 20 годин щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.

За версією слідства, Юрій Збітнєв в оборудці відповідав за:

укладення контракту із словацьким посередником, компанією Sevotech;

надсилання комерційної пропозиції до Міноборони, підписання контракту з Міноборони на 100 тис. мін та додаткової угоди до неї;

надсилання листів, необхідних для їх укладення та здійснення передоплати, а також в подальшому здійснення перерахунку 35% із сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech.

Що відомо про справу

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони і компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не постачили. Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав постачити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 грн попередньої оплати, 90 683 623,06 грн пені та 96 734 638 грн штрафу за непостачання мін. У межах цієї справи на рахунки та інше рухоме й нерухоме майно ТОВ наклали арешт.