Учені пропонують створити нову категорію в класифікації ураганів через кліматичну кризу

Учені пропонують розширити шкалу ураганів: до стандартної від 1 до 5 додати категорію 6. За останнє десятиліття п’ять ураганів можна було б класифікувати за новою категорією сили — 6. Вона може включати всі урагани зі стійкими вітрами швидкістю 469 км/год або більше. Дослідження показали, що такі мегаурагани стають все більш імовірними через глобальне потепління та через нагрівання океанів і атмосфери.

У новому дослідженні, опублікованому в провідному американському науковому журналі PNAS, ідеться про те, що через кліматичну кризу урагани стають такими потужними, що варто розширити їхню класифікацію і ввести поняття «мегаурагани».

Шторми категорії 5 завдали серйозної шкоди останніми роками — серед них ураган «Катріна», який спустошив Новий Орлеан у США у 2005 році, та ураган «Марія», який обрушився на Пуерто-Ріко в 2017 році. Однак є урагани, які перевершують названі за потужністю.

Наприклад, тайфун «Хайян», який у 2013 році забрав життя понад шести тисяч людей на Філіппінах, і ураган «Патрісія» біля Мексики, максимальна швидкість якого досягла 346 км/год.

Дослідники зʼясували, що останніми роками через кліматичну кризу інтенсивність великих штормів помітно зросла, бо перегрітий океан дає додаткову енергію для швидкого посилення ураганів, а також цьому сприяє гаряча і насичена вологою атмосфера. Тому вчені вважають, що нова шкала вимірювання сили урагану повинна відображати зміни клімату.

Раніше Бюро метеорології Австралії додало новий колір — фіолетовий — до своїх погодних карт, щоб врахувати сильну спеку. Так Бюро реагує на підвищення середніх температур повітря в регіоні.