CERN планує створити машину, втричі більшу за Великий адронний колайдер. Вчені сподіваються розкрити таємниці Всесвіту

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) планує побудувати нову потужну машину, принаймні втричі більшу за Великий адронний колайдер, збудований у CERN.

Про це повідомляє The Guardian.

Великий адронний колайдер побудували всередині 27-кілометрового круглого тунелю під селами на швейцарсько-французькому кордоні. Ця машина прискорює рух протонів та інших субатомних частинок до швидкості, наближеної до швидкості світла, щоб відтворити умови, що були за частки секунди після Великого вибуху.

У 2012 році Великий адронний колайдер виявив бозон Гіґґса, майже через 50 років після того, як його запропонував британський фізик Пітер Гіґґс. У 2013 році Гіґґс разом із бельгійським фізиком-теоретиком Франсуа Енглером отримали Нобелівську премію з фізики за передбачення бозона.

Утім, відтоді колайдер більше не допоміг відкрити нічого суттєвого в розумінні Всесвіту.

У 2019 році CERN розробив плани щодо наступної машини — майбутнього кругового колайдера. Очікується, що апарат матиме окружність 90—100 кілометрів і стикатиме субатомні частинки з максимальною енергією 100 тераелектронвольт. Для порівняння: максимальна енергія зіткнення, якої сягає Великий адронний колайдер — 14 тераелектронвольт.

Будівництво кругового колайдера обійдеться в €20 мільярдів.

Мета потужнішої машини — відкрити нові частинки, які зробили б революцію у фізиці та призвели до ширшого розуміння того, як влаштований Всесвіт.

Проте плани лабораторії вже наразилися на критику. Колишній головний науковий радник уряду Великої Британії Сер Девід Кінг сказав BBC, що витрачати мільярди на машину було б «нерозсудливо», коли світ стикається з серйозними загрозами кліматичної кризи. А фізик-теоретик Сабіна Госсенфельдер стверджує, що немає ніяких гарантій, що новий колайдер буде успішним.

Наприкінці минулого тижня рада CERN обговорила проміжний аналіз техніко-економічного обґрунтування майбутнього кругового колайдера. Якщо все піде за планом, організація попросить схвалення протягом наступних п’яти років і машина буде готова в 2040-х роках, коли Великий адронний колайдер завершить свою роботу.

Очікується, що більший колайдер будуватимуть у два етапи. Перші експерименти мали б зіштовхнути електрони разом. Є надія, що енергія дасть багато частинок Гіґґса, які вчені зможуть ретельніше вивчити.

Другий етап розпочнеться в 2070-х роках і потребуватиме більш потужних магнітів — настільки вдосконалених, що їх ще не винайшли. Замість електронів у пошуках абсолютно нових частинок використовуватимуть протони.

За словами гендиректорки CERN Фабіоли Джанотті, у разі схвалення майбутній круговий колайдер стане найпотужнішим в історії приладом для вивчення законів природи, вирішення деяких питань сучасної теоретичної фізики та більшого розуміння Всесвіту.